Туреччина посилила комендантську годину через коронавірус

Туреччина відсьогодні вводить значні посилення епідеміологічних обмежень, зокрема щоденну комендантську годину, що пов’язано із великою кількістю нових випадків інфікування щодня та зростанням цього показника.

Про це вчора ввечері, після засідання уряду, повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає кореспондент Укрінформу.

«Той факт, що кількість випадків захворювання досягла 30 тисяч, свідчить про необхідність бути дуже обережними та терплячими. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мінімізувати проблеми. На цьому етапі немає іншого рішення, крім цих заходів, спрямованих на мінімізацію пересування людей», - сказав Ердоган.

Відтак відсьогодні з 21.00 до 05.00 ранку наступного дня, щодня в робочі дні діятиме комендантська година із забороною виходити з дому. На вихідні це обмеження триватиме з 21.00 вечора п’ятниці до 05.00 ранку понеділка.

Ці обмеження не будуть стосуватися підприємств, сфери постачання, логістики, охорони здоров'я, сільського та лісового господарств.

Продуктові магазини продовжуватимуть роботу, зокрема і через послугу доставлення продуктів. Заклади громадського харчування працюватимуть виключно «на виніс» або через сервіс доставки. Президент також закликав громадян обмежитися з прийомом гостей.

Читайте також: Грузія оголосила повний локдаун на два місяці

Вводиться обмеження щодо кількості учасників поминальних заходів - максимум 30 людей. Цією ж кількістю обмежено й учасників весільних церемоній.

Турецькі лазні, сауни, масажні кабінети, басейни, парки розваг не працюватимуть зовсім.

Для відвідання торгових центрів обов’язковою буде наявність спеціального коду (Hayat Eve Sığar Kodu), що отримується через смс або спеціальний додаток та призначеного у т.ч. для інформування у разі небезпеки інфікування від інших громадян.

Графік роботи державних установ запропоновано обмежити часом з 10.00 до 16.00. На робочих місцях, де перебуває понад 50 працівників, здійснення епідемічних заходів буде суворо контролюватися спеціалістами з безпеки та призначеним персоналом під керівництвом лікаря.

Нагадаємо: минулої доби в Туреччині виявлено 31 219 нових випадків інфікування, зроблено понад 176,6 тисячі тестів. Померло 188 людей, одужали 4 485. Загалом за весь час епідемії було зроблено 18,6 млн тестів та зафіксовано більше півмільйона випадків інфікування, померли 13 746 осіб, одужали 404,7 тисячі.

Фото: АА