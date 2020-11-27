Хорватія закриває усі ресторани через COVID-19

Через швидке зростання кількості нових випадків інфікування COVID-19 Хорватія суттєво посилює обмежувальні заходи.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковіча.

Зазначається, що від суботи й до щонайраніше 21 грудня у країні закриваються усі кафе, бари й ресторани. Водночас церкви, магазини та культурні й розважальні заклади продовжать роботу, але з певними обмеженнями. Не закриватимуться поки й школи.

Під заборону потрапили усі збори, в яких беруть участь понад 25 людей, а приватні святкування обмежені 10 учасниками. Аби завадити проведенню домашніх вечірок, уряд припинив продаж алкоголю після 10 вечора.

“Пересування у громадському транспорті буде максимально обмеженим. Роботодавців заохочують за можливості перейти на режим роботи з дому або організувати робочі зміни”, - пише Сіньхуа.

Прем’єр-міністр Хорватії наголосив, що повний локдаун “є не реалістичним ні з економічної, ні з політичної точок зору”.

Нагадаємо: упродовж минулої доби на території Хорватії було виявлено рекордні 4009 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстрована 51 смерть від недуги.