Прем'єрка Фінляндії заявила про погіршення ситуації з COVID-19 в країні

На урядовій пресконференції в четвер фінська прем'єрка Санна Марін заявила, що загроза поширення коронавірусної інфекції стосується всієї країни.

Як передає Укрінформ з посиланням на Yle, Марін закликала регіональну владу дотримуватися епідеміологічних рекомендацій: тимчасово закрити заклади з високим ризиком інфікування (наприклад, спортзали й басейни), а також заборонити будь-які зібрання з кількістю учасників більш як десять.

За словами прем'єрки, поки що немає підстав знову вдаватися до закону про надзвичайний стан. Але в разі погіршення ситуації уряд готовий запровадити окремі положення закону для боротьби з поширенням коронавірусу.

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Міністр охорони здоров'я Кріста Кіуру також вважає ситуацію з коронавірусом такою, яка «викликає серйозні занепокоєння», оскільки за останній час кількість нових випадків інфікування зросла у Фінляндії на 30%.

Слід зазначити, що в цілому ситуація з пандемією в цій північній країні набагато краща, ніж у більшості країн Європи. Всього там виявлено 22,6 тисячі випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 60 720 993 випадки коронавірусу, зокрема, 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи одужали.