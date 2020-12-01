Авіапатруль НАТО в Балтії минулого тижня двічі супроводжував військові літаки РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.
«23-29 листопада винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря для упізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.
24 листопада був ідентифікований і супроводжений російський літак Іл-78, який прямував у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на «материкову» частину РФ. Літак дотримувався льотного плану, мав включений транспондер і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC).
28 листопада винищувачі повітряної поліції НАТО упізнали два літаки РФ Су-27, що летіли з Калінінградської області на «материкову» частину РФ і поверталися назад. Вони прямували без льотних планів, з вимкненими транспондерами, не підтримували зв'язок з RSVC.
Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.