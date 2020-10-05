Авіапатруль НАТО в Балтії за тиждень тричі супроводжував військові літаки РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня чотири рази піднімалися в повітря, щоб розпізнавати і супроводжувати військові літаки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«28 вересня - 4 жовтня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі розпізнавали і супроводжували військові літаки РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

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Так, 30 вересня, 1 і 2 жовтня, було ідентифіковано і здійснено супровід російських літаків моделей Іл-20 (двічі), Су-34, які летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінградської області на «материкову» частину РФ або в зворотному напрямку.

В одному випадку з трьох російський літак (Су-34) летів з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримував радіозв'язок з регіональним центром керування повітряним рухом і не мав плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.

Фото: Airliners.net