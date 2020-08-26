Швеція вирішила посилити оборонну діяльність у Балтійському морі

З огляду на ускладнення ситуації у сфері безпеки Швеція прийняла рішення активізувати свою оборонну діяльність у регіоні Балтійського моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Збройні сили Швеції ініціюють «дії високої готовності» в південній і південно-східній частинах Балтійського моря у зв'язку з «поточною великою військовою активністю» в цьому регіоні.

Як зазначається, ініціатива, зокрема, «полягає в посиленні морського спостереження на Балтиці з моря та з повітря».

«У регіоні Балтійського моря ведуться великі військові операції - з боку як Росії, так і Заходу, причому в деяких частинах цього не було з часів холодної війни», - сказав начальник відділу спільних операцій віцеадмірал Ян Торнквіст.

Він заявив, що за оцінками, ризик військового нападу на Швецію зараз низький, але «непередбачувана ситуація у сфері безпеки в найближчому оточенні висуває високі вимоги до нашої готовності».

Торнквіст також наголосив, що пандемія COVID-19 привела до «посилення глобальної стурбованості та невизначеності». І загалом ситуація зараз «більш нестабільна, більш конфліктна і важча для прогнозування». Для прикладу шведський військовий навів ситуацію в Білорусі.

Зі свого боку міністр оборони Швеції Петер Хультквіст зауважив, що військове розгортання – це спосіб подати сигнал як партнерам, так і РФ, що шведська армія виступає за «цілісність та суверенітет» своєї держави.

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Як повідомляв Укрінформ, 3-9 серпня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі супроводжували військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.