Авіапатруль НАТО сім разів за тиждень супроводжував військові літаки РФ над Балтикою

Авіапатруль НАТО сім разів за тиждень супроводжував військові літаки РФ над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня сім разів піднімалися в повітря, щоб пізнавати і супроводжувати літаки ВПС Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

"27 липня - 2 серпня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, сім разів пізнавали і супроводжували російські військові літаки, що летіли над Балтійським морем у міжнародному просторі", - йдеться в повідомленні.

Так, 27 липня, 28 липня (два випадки), 29 липня, 30 липня (три випадки) були ідентифіковані й супроводжені російські літаки моделей Іл-38, Іл-38н, Су-27, Су-30, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінградської області на "материкову" частину РФ або у зворотному напрямку.

У п'яти випадках із семи російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок із регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

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Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.

Фото: LITHAF

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