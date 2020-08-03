Авіапатруль НАТО сім разів за тиждень супроводжував військові літаки РФ над Балтикою

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня сім разів піднімалися в повітря, щоб пізнавати і супроводжувати літаки ВПС Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

"27 липня - 2 серпня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, сім разів пізнавали і супроводжували російські військові літаки, що летіли над Балтійським морем у міжнародному просторі", - йдеться в повідомленні.

Так, 27 липня, 28 липня (два випадки), 29 липня, 30 липня (три випадки) були ідентифіковані й супроводжені російські літаки моделей Іл-38, Іл-38н, Су-27, Су-30, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінградської області на "материкову" частину РФ або у зворотному напрямку.

У п'яти випадках із семи російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок із регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.

Фото: LITHAF