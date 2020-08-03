Дев'ять бойових гелікоптерів США візьмуть участь у литовських військових навчаннях

На полігон в литовському Пабраде прибули сім американських вертольотів Apache і два вертольоти Black Hawk для участі у військових навчаннях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радіо LRT.

Проліт вертольотів над Вільнюсом зафіксували користувачі інтернет-сторінки мовника. Представники литовської армії пояснили, що на полігон в Пабраде для участі в навчаннях прилетіли сім американських вертольотів Apache і два вертольоти Black Hawk.

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Саме в районі міста Пабраде, неподалік від східного кордону Литви з Білоруссю, розташований центральний полігон литовської армії.

Нагадаємо: раніше Державний департамент США після процедури розгляду погодив можливість продажу Литві шести бойових гелікоптерів UH-60M Black Hawk для забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.