США готові продати Литві бойові вертольоти Black Hawk

Державний департамент США після процедури розгляду погодив можливість продажу Литві шести бойових гелікоптерів UH-60M Black Hawk для забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США.

"Державний департамент затвердив можливий продаж уряду Литви шести гелікоптерів UH-60M Black Hawk та пов'язаного з ними обладнання, орієнтовною вартістю $380 млн", - указується в повідомленні.

Зазначається, що Конгрес США був поінформований про процедуру в установленому порядку.

Як уточнили в американському агентстві, йдеться про закупівлю Литвою гелікоптерів стандартної конфігурації, а також двох запасних двигунів, восьми систем попередження про ракетний обстріл AN/AAR-57. Крім того, бойові машини буде оснащено кулеметами M240H, бойовою системою глобального позиціонування, лазерними прицілами та іншим сучасним устаткуванням.

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"Пропозиція щодо продажу сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, а також посиленню безпеки союзника по НАТО, який є важливим гравцем для забезпечення миру й стабільності в Європі", - підкреслюється в повідомленні.