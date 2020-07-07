США готові продати Литві бойові вертольоти Black Hawk

США готові продати Литві бойові вертольоти Black Hawk

Укрінформ
Державний департамент США після процедури розгляду погодив можливість продажу Литві шести бойових гелікоптерів UH-60M Black Hawk для забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє  Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США.

"Державний департамент затвердив можливий продаж уряду Литви шести гелікоптерів UH-60M Black Hawk та пов'язаного з ними обладнання, орієнтовною вартістю $380 млн", - указується в повідомленні.

Зазначається, що Конгрес США був поінформований про процедуру в установленому порядку.

Як уточнили в  американському агентстві, йдеться про закупівлю Литвою гелікоптерів стандартної конфігурації, а також двох запасних двигунів, восьми систем попередження про ракетний обстріл AN/AAR-57. Крім того, бойові машини буде оснащено кулеметами M240H, бойовою системою глобального позиціонування, лазерними прицілами та іншим сучасним устаткуванням.

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"Пропозиція щодо продажу сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, а також посиленню безпеки союзника по НАТО, який є важливим гравцем для забезпечення миру й стабільності в Європі", - підкреслюється в повідомленні.

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