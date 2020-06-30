Авіапатруль НАТО в Балтії шість разів за тиждень супроводжував військові літаки РФ

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО на минулому тижні шість разів розпізнавали і супроводжували літаки ВПС Росії.

Про це повідомило Міноборони Литви.

«22-28 червня військово-повітряні сили НАТО в Балтії розпізнавали й шість разів супроводжували військові літаки Російської Федерації, що пролітали над Балтійським морем в міжнародному просторі», - йдеться в повідомленні.

Так, 22 червня (два випадки), 25 червня (два інциденти), 27 червня (два випадки) було ідентифіковано і супроводжено російські літаки, Ан-26, Су-27, Су-35, Ту-134, Іл-20РТ, Іл-76, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на «материкову» частину РФ або в зворотному напрямку.

Читайте також: НАТО проводить масштабні морські маневри у високих широтах

У трьох випадках пари російських літаків супроводу Су-27, Су-35, летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок із регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві й Естонії.