Кораблі Британії й НАТО супроводили дев'ять військових суден РФ

Кораблі Королівського флоту Великої Британії та НАТО супроводили дев’ятеро військових кораблів Росії поблизу британських територіальних вод.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами командувача корабля HMS Westminster Вілла Пейстона, британські ВМС продемонстрували гнучкість під час супроводження російських кораблів.

«У той час, як ВМС РФ здійснювали операції в безпечному та професійному режимі, HMS Westminster разом із підрозділами союзників із НАТО супроводжували їх через Північне та Балтійське моря», - додав він.

Зазначається, що це не перший раз цього року коли російські кораблі були помічені поблизу територіальних вод Великої Британії. Так, у лютому й березні британські фрегати були змушені супроводжувати кораблі з РФ поблизу Ла-Маншу та у Північному морі.

Фото: news.sky.com