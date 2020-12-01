Польща не прийматиме біженців, бо прихистила багато мігрантів з України та Білорусі — МЗС

Польща не погодиться на механізм примусового розподілу біженців з Близького Сходу і Північної Африки, оскільки останнім часом прийняла багато мігрантів з Білорусі та України.

Про це в ефірі TVP Info заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає кореспондент Укрінформу.

“Без сумніву, Польща не погодиться на жоден механізм розміщення мігрантів з півдня і їх примушування приїжджати до Польщі в ситуації, коли вони цього не хочуть, а ми до цього не готові”, - заявив Пшидач.

За його словами, Польща як країна східного флангу ЄС надійно охороняє зовнішній кордон ЄС.

“Вдночас ми приймаємо мігрантів зі сходу, які приїжджають сюди не з туристичною метою, а з огляду на політичну нестабільність в їхніх країнах. В Україні – війна, в Білорусі – політична нестабільність. Ці особи приїжджають до Польщі, і Польща як член ЄС виконує свої зобов’язання”, - заявив заступник глави МЗС.

Він додав: якщо з розподілом біженців мають проблеми інші країни Заходу, то вони також можуть взяти на себе частину зобов’язань.

Польський дипломат зазначив, що ЄС з 2015 року змінив свій підхід до міграції та теми розподілу біженців, зокрема під впливом позиції країн Вишеградської групи.

Країни Півдня Європи, зокрема Греція, Італія, Іспанія, Мальта, критикують позицію Єврокомісії стосовно нового пакту про міграцію і надання притулку. На їх переконання, ЄС має повернутися до механізму обов’язкового розподілу біженців.

Як повідомлялося, у 2015 році польський уряд погодився на прийняття близько 7 тис. осіб з півдня у межах розподілу біженців між країнами ЄС. Згодом, після приходу до влади у РП партії “Право і Справедливість” (PiS), Варшава відмовилася приймати біженців з Близького Сходу і Північної Африки. Одним з основних аргументів було те, що Польща вже прийняла велику кількість мігрінтів з України після 2014 року.

Позиція Варшави полягає в тому, що людям на Близькому Сході та Північній Африці потрібно допомагати у своїх країнах, у таборах для біженців, одночасно зміцнюючи південні кордони ЄС від проникнення нелегалів. Єврокомісія виступила з критикою такої позиції країн Вишеградської групи. У 2017 році Єврокомісія подала до суду ЄС на Польщу, Угорщину та Чехію, і той у квітні 2020 року визнав протиправними дії цих трьох країн, які відмовилися приймати біженців під час міграційної кризи 2015 року і порушили таким чином власні зобов’язання.

В уряді Польщі зауважили, що це рішення не матиме практичного значення, оскільки узгодження по біженцях перестали бути актуальними у вересні 2017 року і їх виконання є неможливим.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебувало 1,3 млн українців. Більшість з них є трудовими мігрантами. Водночас статус біженця отримали в Польщі кількасот громадян України.