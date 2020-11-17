Україна - найбільший постачальник трудових мігрантів у Європі

25% української робочої сили в той чи інший спосіб працює за кордоном

Не зважаючи на пандемію, попит на українських заробітчан у світі не зменшується. За експертними оцінками на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремі періоди – від 7 до 9 млн осіб. Регулярно з різних країн світу в Україну поступають гроші, які українські трудові мігранти відправляють додому для підтримки своїх сімей.

З яких країн найбільше приходить переказів дослідив Укрінформ.

Українські мігранти є одним з найбільших зовнішніх інвесторів в українську економіку:

2017 рік - $ 9, 2 млрд - 8,2% ВВП;

2018 рік - $11, 1 млрд - 8,5% ВВП;

2019 рік - $11, 9 млрд - 7,7% ВВП. Це рекордна сума за весь час.

Як змінилися обсяги переказів у зв’язку з пандемією Govid -19.

За 9 місяців 2020 року - $8,4 млрд. Це на 2,5% у порівнянні з таким же періодом 2019 року - $8,7 млрд.

За даними НБУ, обсяги переказів зменшились у квітні, травні, червні, липні, але у січні, лютому, серпні, вересні вони були більшими.

Як українці передавали гроші і звідки

Перекази здійснювали як за офіційними каналами - через банки; міжнародні системи переказів; пошту, так і неформально - передавали готівку, речі, техніку тощо.

Обсяги приватних грошових переказів в Україну за офіційними та неофіційними каналами надходження за 9 місяців у порівнянні 2020 і 2019 роки.

Всього 2020 рік - $8481 млн; 2019 рік -$ 8701 млн.

За 9 місяців 2020 року через неформальні канали в Україну надійшли понад 3, 1 млрд грошових коштів заробітчан (або 37%).

З використанням систем переказу коштів (без врахування переказів на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через пошту і неформальними каналами) протягом 9 місяців 2020 року було відправлено: в Україну – $1, 9 млрд. Це на 16% більше, ніж за 9 місяців 2019 року.

Середня сума одного переказу в Україну зросла – з $364 до $390. США (на 7%).

Найбільше коштів з використанням систем переказу надійшло

США - 18%;

Італія- 13%;

Ізраїль - 12%;

РФ - 7%;

Німеччина - 6%.

З яких країн в Україну найбільше приходить грошових коштів від українських заробітчан (за офіційними та неформальними каналами).

у 2019 році найбільше грошей українці надіслали з Польщі - $3,68 млрд. 30,7% до загального обсягу;

з Росії - $1,26 млрд або 10,6% до загального обсягу;

з Чехії - $1, 11 млрд або 9,3;

з США - $984 млн дол. або 8,3 %;

з Великобританії - $601 або 5%.

Промовисті факти: