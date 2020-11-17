Україна - найбільший постачальник трудових мігрантів у Європі
Не зважаючи на пандемію, попит на українських заробітчан у світі не зменшується. За експертними оцінками на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремі періоди – від 7 до 9 млн осіб. Регулярно з різних країн світу в Україну поступають гроші, які українські трудові мігранти відправляють додому для підтримки своїх сімей.
З яких країн найбільше приходить переказів дослідив Укрінформ.
- Українські мігранти є одним з найбільших зовнішніх інвесторів в українську економіку:
- 2017 рік - $ 9, 2 млрд - 8,2% ВВП;
- 2018 рік - $11, 1 млрд - 8,5% ВВП;
- 2019 рік - $11, 9 млрд - 7,7% ВВП. Це рекордна сума за весь час.
- Як змінилися обсяги переказів у зв’язку з пандемією Govid -19.
За 9 місяців 2020 року - $8,4 млрд. Це на 2,5% у порівнянні з таким же періодом 2019 року - $8,7 млрд.
За даними НБУ, обсяги переказів зменшились у квітні, травні, червні, липні, але у січні, лютому, серпні, вересні вони були більшими.
- Як українці передавали гроші і звідки
Перекази здійснювали як за офіційними каналами - через банки; міжнародні системи переказів; пошту, так і неформально - передавали готівку, речі, техніку тощо.
Обсяги приватних грошових переказів в Україну за офіційними та неофіційними каналами надходження за 9 місяців у порівнянні 2020 і 2019 роки.
Всього 2020 рік - $8481 млн; 2019 рік -$ 8701 млн.
За 9 місяців 2020 року через неформальні канали в Україну надійшли понад 3, 1 млрд грошових коштів заробітчан (або 37%).
З використанням систем переказу коштів (без врахування переказів на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через пошту і неформальними каналами) протягом 9 місяців 2020 року було відправлено: в Україну – $1, 9 млрд. Це на 16% більше, ніж за 9 місяців 2019 року.
Середня сума одного переказу в Україну зросла – з $364 до $390. США (на 7%).
Найбільше коштів з використанням систем переказу надійшло
- США - 18%;
- Італія- 13%;
- Ізраїль - 12%;
- РФ - 7%;
- Німеччина - 6%.
З яких країн в Україну найбільше приходить грошових коштів від українських заробітчан (за офіційними та неформальними каналами).
- у 2019 році найбільше грошей українці надіслали з Польщі - $3,68 млрд. 30,7% до загального обсягу;
- з Росії - $1,26 млрд або 10,6% до загального обсягу;
- з Чехії - $1, 11 млрд або 9,3;
- з США - $984 млн дол. або 8,3 %;
- з Великобританії - $601 або 5%.
Промовисті факти:
- Понад дві третини мігрантів щороку здійснюють перекази до України в середньому на суму 4 300 доларів (близько 3 900 євро).
- За рейтингом Світового банку, Україна є п’ятим за розміром постачальником трудових мігрантів у світі та першим – серед країн Центральної та Східної Європи. Загалом Україна вважається найбільшим постачальником трудових мігрантів у Європі.
- Майже 25% економічно активного населення країни тимчасово чи постійно працює за кордоном.
- Згідно з попередньою оцінкою МОМ, 21% українських трудових мігрантів були б не проти інвестувати кошти, зароблені за кордоном, і більшість з них хотіли б організувати бізнес у своєму рідному місті або селі.
- За інформацією чеського уряду близько 140 тисяч українців легально працюють і проживають у Чехії.
- В Польщі від 900 тисяч до 1,5 млн українських мігрантів. Точних даних немає, бо вони не завжди працюють офіційно.
- Заробітчани з України протягом 2013-2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5% - це одна сьома (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період.
- Українські працівники в Польщі часто працюють за відмінних від поляків умов: їхній робочий день довший, вони займаються менш кваліфікованою роботою та отримують меншу заробітну платню.
- Згідно з результатами опитування домогосподарств, проведеного Державною службою статистики України у 2017 році, 76% українських трудових мігрантів знайшли роботу за кордоном через неформальні канали і 62% працювали без трудового договору.