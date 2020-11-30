Литва дозволила в’їзд 674 громадянам Білорусі

Глава МВС Литви Рита Тамашунене розпорядилася про видачу громадянам Білорусі 674 дозволів на в'їзд у країну з особливих гуманітарних причин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

З числа зазначених осіб 268 вже перебувають у Литві, 62 громадянина Білорусі тільки звернулися з проханням про надання притулку. Такий дозвіл глави МВС видається на підставі мотивованої пропозиції МЗС про приїзд іноземців у Литву з особливих гуманітарних причин. Вони, зокрема, видаються потерпілим від режиму і репресій або тим громадянам Білорусі, які піддаються переслідуванням, активним представникам опозиції. Цей виняток застосовується з 11 вересня. При цьому обов'язкова самоізоляція для превенції поширення коронавірусу.

«Ми бачимо, що як кількість видаваних дозволів, так і число тих, хто прибуває, не ростуть так швидко, як це було на самому початку. Прибулі громадяни Білорусі можуть перебувати в Литві, але також можуть повернутися у свою країну, якщо вважатимуть, що це для них безпечно», - зазначила тимчасово виконуюча обов'язки міністра внутрішніх справ Рита Тамашунене.

Громадяни Білорусі, які бажають приїхати в Литву з особливих гуманітарних причин, повинні звертатися в посольство Литви в Білорусі з приводу видачі шенгенської візи і надати інформацію, яка підтверджує наявність особливих гуманітарних причин. Шенгенська віза дозволяє приїхати на територію Шенгену і перебувати на ній протягом зазначеного у візі часу, але не більше 90 днів протягом будь-якого часового відрізку у 180 днів з дати першого приїзду на територію держав-членів шенгенської угоди.

Крім того, громадяни Білорусі, якщо вони піддаються переслідуванням або виникає реальна загроза для їхньої безпеки та здоров'я, можуть приїхати в Литву і звернутися з проханням про надання притулку. Іноземці можуть подати таке прохання пункту прикордонного контролю, Службі охорони держкордону Литви або Департаменту міграції. Після розгляду прохання про надання притулку надається одна з форм притулку - статус біженця або додатковий захист, а також надається дозвіл на проживання в Литві.