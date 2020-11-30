Тихановська розповіла, що Меркель запитувала у неї про українську мову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час однієї з зустрічей поцікавилася у лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, чи розуміє вона українську мову.

Про це Тихановська розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Ангела Меркель, до речі, не те що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову. Вона каже: "Ви розумієте українську?". Я кажу: "Звісно, я розумію – вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного". – "Ну, добре". Ось така швидкоплинна розмова була у нас", – сказала Тихановська.

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Вона додала, що європейські лідери "дуже добре володіють інформацією щодо ситуації у Білорусі".

"Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації та всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку", - сказала лідер білоруської опозиції.

Як повідомлялося, Тихановська 6 жовтня провела у Берліні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.