Тихановська заявляє про 30 тисяч затриманих і постраждалих на протестах у Білорусі

У Білорусі тих, хто постраждав чи був затриманий під час акцій протесту, налічується близько 30 тисяч.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, передає Укрінформ.

«Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, близько 30 тисяч», – сказала Тихановська.

Вона додала, що 132 особи наразі є політв’язнями, загинули восьмеро людей.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: Телеграм Світлани Тихановської