Тихановська вже планує зустріч із Байденом, каже — отримала запрошення

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що отримала запрошення на зустріч від обраного президента США Джо Байдена.

Про це Тихановська заявила в ефірі програми «ПроСвет» від Белсат News, повідомляє Укрінформ.

«Ми плануємо, звісно, зустріч з Джо Байденом, і у нас вже є запрошення на таку зустріч. У нас в найближчих планах Велика Британія, Норвегія, ...але також ми рухатимемось зараз на східні країни», - сказала вона.

Водночас Тихановська не уточнила дату зустрічі з Байденом і в якому саме форматі вона проходитиме.

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США почав формальний процес передачі влади команді Джо Байдена, який за результатами попереднього підрахунку голосів здобув перемогу на виборах глави Білого дому.

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Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року у Вашингтоні.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Нова хвиля демонстрацій проти режиму відбулася в країні після того, як 12 листопада у Мінську в лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали під час протестів і жорстоко побили.