Тихановська планує відвідати Україну

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Я хочу дуже подякувати українцям, які нас підтримують, і українському уряду. Ми постійно чуємо слова підтримки. І Україна приєдналася до європейських санкцій, не визнала легітимність Лукашенка (Україна офіційно заявляла лише про наміри приєднатися до санкцій – ред.). Братній народ підтримує нас, чудово. На жаль, дата візиту в Україну поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом. Не можу сказати точніше, узгоджуємо», – зазначила Тихановська.

Вона додала, що спілкується з цього приводу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

На уточнювальне запитання, чи висуває українська сторона якісь умови зустрічі, Тихановська відповіла: «Ні, умов нам не висувають, у нас буде дружня зустріч».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі понад три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

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