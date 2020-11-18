Євросоюз може дати білоруському громадянському суспільству €27,5 мільйона

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Європейський Союз розгляне у четвер питання про надання фінансової допомоги білоруському громадянському суспільству в розмірі 27,5 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на телеграм-каналі Тихановської.

"Очікується, що вже у четвер ЄС розгляне питання значного розширення списку санкцій і надання фінансової підтримки для білоруського громадянського суспільства. Розмова йде про виділення 24 мільйонів євро допомоги білоруському суспільству і 3,5 мільйона євро для незалежних медіа і жертв репресій", - зазначила вона.

Тихановська під час зустрічі з главою МЗС Швеції Анн Лінде закликала цю країну підтримати індивідуальні та економічні санкції "щодо людей, які здійснюють фальсифікації і репресії, компаній, пов'язаних з Лукашенком, і державних підприємств, що звільняють робітників через страйк".

Також Тихановська і Лінде обговорили переформатування програм підтримки Білорусі, "щоб фінансова допомога Швеції і ЄС йшла громадянському суспільству, а не режиму".

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"У серпні Швеція припинила співпрацю з державними структурами (у 2020 році Швеція виділила 10 мільйонів євро допомоги для Білорусі) і розглядає можливість додаткової фінансової підтримки для студентів, журналістів, правозахисників і сімей політв'язнів", - йдеться в повідомленні.

В інтерв'ю шведським ЗМІ лідер опозиції звернулася до приватних європейських компаній і закликала переглянути контракти з білоруськими партнерами і підтримати тих, хто бореться за свободу. Також вона закликала європейські банки відмовитися від співпраці з Беларусбанком і Белагропромбанком.

Тихановська у середу також зустрінеться з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном і генеральним директором Шведського агентства з питань співробітництва у галузі розвитку (SIDA) Карін Ямтін.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Tyt.by