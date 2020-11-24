Києво-Могилянська академія запрошує студентів, яких відрахували у Білорусі

Національний університет "Києво-Могилянська академія" запрошує на навчання на бакалаврських та магістерських програмах студентів із Білорусі, які через політичні переслідування не можуть продовжувати навчання у своїй країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НаУКМА.

"Додаткові можливості пропонуються: для вступу на 1-й рік навчання бакалаврських і магістерських програм НаУКМА та можливість впродовж 2020/21 навчального року (під час зимових і літніх канікул) поновитися для подальшого навчання на бакалаврських і магістерських програмах НаУКМА (переважно від 2-го року навчання) тим білоруським студентам, котрих були виключено з білоруських університетів з політичних мотивів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що докладніше про можливості та умови навчання для білоруських студентів можна дізнатися на сайті Відділу міжнародного співробітництва НаУКМА.

Як повідомлялося, молодіжні організації закликають уряд і профільні міністерства розробити алгоритм, який дозволить студентам з Білорусі навчатися в Україні.

Олександр Лукашенко, коментуючи намір частини білоруських студентів поїхати вчитися за кордон, розповів про доручення уряду країни найближчим часом вжити заходів про невизнання дипломів, отриманих за кордоном.

Раніше Лукашенко заявив, що студенти, які беруть участь у неузгоджених акціях протесту, мають бути відраховані з навчальних закладів.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. 26 жовтня в країні розпочався загальнонаціональний страйк.

Фото: sa Siling