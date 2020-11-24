Києво-Могилянська академія запрошує студентів, яких відрахували у Білорусі

Києво-Могилянська академія запрошує студентів, яких відрахували у Білорусі

Укрінформ
Національний університет "Києво-Могилянська академія" запрошує на навчання на бакалаврських та магістерських програмах студентів із Білорусі, які через політичні переслідування не можуть продовжувати навчання у своїй країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НаУКМА.

"Додаткові можливості пропонуються: для вступу на 1-й рік навчання бакалаврських і магістерських програм НаУКМА та можливість впродовж 2020/21 навчального року (під час зимових і літніх канікул) поновитися для подальшого навчання на бакалаврських і магістерських програмах НаУКМА (переважно від 2-го року навчання) тим білоруським студентам, котрих були виключено з білоруських університетів з політичних мотивів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що докладніше про можливості та умови навчання для білоруських студентів можна дізнатися на сайті Відділу міжнародного співробітництва НаУКМА.

Як повідомлялося, молодіжні організації закликають уряд і профільні міністерства розробити алгоритм, який дозволить студентам з Білорусі навчатися в Україні.

Олександр Лукашенко, коментуючи намір частини білоруських студентів поїхати вчитися за кордон, розповів про доручення уряду країни найближчим часом вжити заходів про невизнання дипломів, отриманих за кордоном.

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Раніше Лукашенко заявив, що студенти, які беруть участь у неузгоджених акціях протесту, мають бути відраховані з навчальних закладів.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. 26 жовтня в країні розпочався загальнонаціональний страйк.

Фото: sa Siling

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