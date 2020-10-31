Активісти закликають владу подбати, аби студенти з Білорусі могли навчатися в Україні

Молодіжні організації закликають уряд і профільні міністерства розробити алгоритм, який дозволить студентам з Білорусі навчатися в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив член правління Асоціації молодіжних центрів України Владислав Мельничук на брифінгу 30 жовтня.

«Молодіжна спільнота України об'єдналась у таку собі коаліцію, адже третій місяць поспіль у Білорусі тривають протести, до яких долучається дуже багато молоді та студентства. У понеділок Лукашенко заявив про те, що всі студенти, які долучаються до протестів або є їх організаторами, будуть відраховані, і протягом останнього тижня відбуваються масові відрахування з університетів. Саме тому об'єдналися провідні молодіжні організації, щоб звернутися до уряду України та профільних міністерств, аби вони розробили алгоритм - як білоруський студент може відновитися на навчання в Україні», – зазначив Мельничук.

Представник спільноти активної молоді «САМ» Вірослав Цюп'як уточнив, що молодіжна спільнота вимагає створення робочих груп, які від Міністерства освіти і науки розроблять нормативно-правові акти щодо спрощення вступу білоруської молоді до українських вишів і надання можливості продовжити навчання тим студентам, які були відраховані у Білорусі. Також МОН закликають розглянути можливість для білоруських студентів, які вступатимуть до українських вишів, поселятись у гуртожитки.

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Водночас Міністерство соціальної політики молодіжний актив закликає забезпечити доступ студентів-переселенців із РБ до безоплатної правової допомоги, а МЗС – запровадити для них спрощену процедуру отримання статусу біженців і посвідки на тимчасове проживання в Україні.

За словами Цюп'яка, під цим зверненням до уряду та профільних міністерств підписалося вже понад 20 молодіжних громадських організацій.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. 26 жовтня в країні розпочався загальнонаціональний страйк.