Лукашенко наказав не визнавати закордонні дипломи

Олександр Лукашенко, коментуючи намір частини білоруських студентів поїхати вчитися за кордон, розповів про доручення уряду країни найближчим часом вжити заходів про невизнання дипломів, отриманих за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держінформагентство БелТА.

«Я доручив уряду. Найближчим часом будуть вжиті заходи про невизнання дипломів, отриманих за кордоном», - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що говорить так відкрито, щоб студенти розуміли, що може бути. Таку позицію він пояснив тим, що не бажає, щоб білоруським студентам «промили мізки», а потім підкинули «як п'яту колону» назад.

Раніше Лукашенко заявив, що студенти, які беруть участь у неузгоджених акціях протесту, мають бути відраховані з навчальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила, якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

26 жовтня в країні почався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни. Особливо активну участь у новій хвилі протестів беруть студенти.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.