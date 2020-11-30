Уперше за десятиліття в Німеччині в перший адвент (пришестя) – 29 листопада - не відкрилися традиційні різдвяні ярмарки.

Причина – ще більш жорсткі коронавірусні обмеження, які набудуть чинності з наступного тижня, передає кореспондент Укрінформу.

У Німеччині не відкрилися різдвяні ярмарки / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

Деякі регіони оголосили про те, що ярмарків цього року не буде, ще місяць тому. Зокрема, про скасування знаменитого Нюрнберзького ярмарку влада оголосила наприкінці жовтня, так само як і в інших містах Баварії, яка є одною з найбільш постраждалих від COVID-19 федеральних земель.

Повністю відмовилися від організації ринків і в Саксонії, яку називають подекуди «Різдвяною землею».

У Берліні довго вагалися з таким рішенням, на Потсдамерплац, де зазвичай ринок відкривався набагато раніше, ніж в інших локаціях, навіть почали споруджувати торговельні ряди. Однак наприкінці тижня провели повний демонтаж і каруселі, і гірки, і павільйонів. Менеджер цього ринку, який також виступає організатором найбільшого ринку на Александрплац, заявив, що з огляду на обмеження бізнес просто не має сенсу.

Немає найкрасивіших ринків на Жандарменмаркт і перед палацом Шарлотенбург. Це за нормальних умов – основні точки тяжіння берлінців і туристів, яких цього різдвяного сезону в столиці ФРН практично немає.

Утім, це не означає, що жителі Німеччині зовсім не зможуть придбати яблука в карамелі або пряники, млинці або підсмажені сосиски – окремі павільйони дозволили спорудити на площах перед торговельними центрами. Навіть стаканчик глінтвейну можна знайти, але лише пластиковий і з побажанням не пити його поруч з місцем торгівлі.

Загалом цей грудень буде в країні набагато менш яскравим навіть з точки зору освітлення: хоча в традиційних місцях з’явилися ялинки, ілюмінація міст є набагато скромнішою.

За даними інституту Роберта Коха, за суботу в Німеччині було зафіксоване 14 611 нових випадків інфікування. Загалом захворіли на коронавірус 1 042 700 людей.