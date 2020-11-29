Чехія послаблює карантин — відкриваються ресторани та фітнесцентри

З наступного четверга, 3 грудня, Чехія перейде з 4-го ступеня протиепідемічної системи (PES) до 3-го, що дозволяє пом’якшити деякі карантинні обмеження.

Таке рішення було одноголосно схвалено на позачерговому засіданні уряду республіки в неділю, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Ян Блатни, передає кореспондент Укрінформу.

Блатни оголосив завершення з 3 грудня дії комендантської години, на вулиці зможуть зібратися до 50 людей (нині це 6).

Відкриються непродуктові магазини, ресторани, заклади, які надають послуги та фітнесцентри, але за умови дотримання суворих епідеміологічних заходів. Зокрема, в ресторанах дозволено буде сидіти 4 людям за столом, заповнюваність приміщення не має перевищувати 50%; у всіх магазинах перебувати може 1 покупець на 15 квадратних метрів, навів деталі міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек.

З четверга після 6-тижневої паузи зможуть відкритися музеї та галереї, відвідуваність має становити чверть від звичайної, при групових екскурсіях група не має перевищувати 10 людей. Можуть відкритися бібліотеки.

Водночас театри та кінотеатри залишаються закритими.

Кількість людей на богослужіннях у передріздвяний сезон залежатиме від розміру церкви та має діяти правило - 1 людина на 15 квадратних метрів.

У Чехії, яка опинилась серед лідерів за масштабами інфікування, з 22 жовтня діяв досить жорсткий карантин, гастрономія були закрита ще з 14 жовтня.

Наразі згідно PES, середня захворюваність по країні становить 57 людей на 100 тисяч населення протягом 7 днів. За даними Мінздраву ЧР, за останню добу зафіксовано 2 667 нових випадків інфікування. Актуально хворими вважаються 68 268 людей, з них у лікарнях перебувають 5 087 людей.