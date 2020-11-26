«Кухар Путіна» просить зняти з нього євросанкціі

Бізнесмен Євген Пригожин, якого називають «кухарем Путіна», попросив Раду ЄС скасувати накладені на нього персональні санкції.

Про це повідомляє МБХ-медіа з посиланням на пресслужбу компанії «Конкорд».

«Застосування обмежувальних заходів проти нього порушує базові принципи використання обмежувальних заходів (санкцій). У рішенні Євгена Вікторовича голослівно звинувачують в якихось "тісних зв'язках" з якоюсь Групою Вагнера, реальність існування якої залишається невідомою, і щодо якої відсутні будь-які санкції ЄС », - йдеться в повідомленні компанії.

Бізнесмен також вимагає пред'явити йому документи, що послужили підставою для введення санкцій.

У жовтні Євросоюз ввів персональні санкції проти Пригожина, якого називають «кухарем Путіна». Як випливає з публікації в офіційному журналі Європейського Союзу, російський бізнесмен увійшов до списку санкцій у зв'язку з діяльністю в Лівії.

«Пригожин займається і надає підтримку діяльності групи Вагнера в Лівії, яка загрожує миру, стабільності і безпеці країни. Зокрема, група Вагнера причетна до багаторазових порушень ембарго на поставки зброї до Лівії, встановленого в РБ ООН », - йдеться в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня Європейський Союз ввів санкції проти російського бізнесмена Євгена Пригожина за його причетність до діяльності ПВК Вагнера в Лівії і численні порушення резолюцій Ради безпеки ООН щодо ембарго на продаж зброї. Як повідомлялося в Офіційному журналі ЄС, санкції стосуються Пригожина, який має «тісні зв'язки, в тому числі фінансові, з приватною військовою компанією Вагнера».

Зазначається, що санкції за порушення ембарго на сьогодні включають заборону на поїздки для 16 фізичних осіб і заморожування активів для 20 осіб і 19 організацій.

Пригожин є керівником і фінансистом Агентства інтернет-досліджень (IRA) - російської "фабрики тролів", яка вже потрапила під санкції США в 2018 році. IRA проводить операції з метою загострення політичної напруженості і розбіжностей в зарубіжних країнах, в тому числі в Україні, країнах ЄС і США. Також вважається, що Пригожин є менеджером і фінансистом російської приватної військової компанії Вагнера, що бере участь в дестабілізуючих операціях Росії в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Через причетність до цієї діяльності Пригожина неодноразово включали в різні санкційні списки США.