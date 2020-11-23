Естонія посилила карантин і ввела обов’язкове носіння масок

Уряд Естонії зобов’язав громадян носити захисні маски у громадських місцях та запровадив додаткові карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що ситуація, пов'язана з поширенням коронавірусу в Естонії, стає все більш критичною, особливо з точки зору функціонування медичної системи.

"Епідемічне поширення коронавірусу в Естонії означає, що ми повинні запровадити більш жорсткі обмеження, щоб забезпечити безперервність функціонування естонської системи охорони здоров'я та доступність лікування для всіх", - зазначив голова уряду.

Як зазначається, з 24 листопада в Естонії запроваджується обов'язок носити маску, що закриває ніс та рот в публічних приміщеннях, зокрема у громадському транспорті та сфері обслуговування.

Цей обов'язок не поширюється на дітей молодше 12 років та випадки, коли носіння маски неможливе з медичних причин, в силу особливих потреб, характеру роботи або діяльності, а також з інших поважних причин.

Також у всіх публічних приміщеннях необхідно буде дотримуватися правила 2+2, тобто разом можна пересуватися максимум по двоє, а з іншими людьми потрібно дотримуватися дистанції щонайменше два метри.

Читайте також: Як Європа переживає другу хвилю

Крім того, з 28 листопада зменшиться максимально дозволена кількість учасників публічних заходів. У приміщеннях зі стаціонарними посадочними місцями у публічному заході зможуть брати участь до 400 осіб, в інших випадках - до 250, поза приміщенням - до 500 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 осіб одужали.