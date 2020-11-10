Як Європа переживає другу хвилю

Епідемія наступає, уряди закручують гайки

На Європейському континенті кожен або перехворів сам, або має знайомих, котрі перехворіли. Багато людей померло. Друга хвиля «корони» виявилася більш масивною, хоча заходи подекуди вживаються не такі жорсткі, як навесні.

БЕЛЬГІЯ ПОСТУПИЛАСЯ ЧЕХАМ

У Бельгії – полегшення. 8 листопада країна перестала бути найбільш інфікованою в Європі. Протягом двотижневого періоду тут зареєстровано «всього» 1333 випадки інфекції на кожні 100 000 населення, порівняно з 1633 випадками в попередні два тижні. За цим показником Бельгія поступилася сумною першістю Чеській Республіці та Люксембургу.

Фото: АА

У червні були такі дні, коли цей показник вимірювався двозначними цифрами. Після початку другої хвилі Бельгія пережила шок. Сухі цифри статистики: 65 відсотків бельгійців знають когось серед близьких родичів, знайомих або друзів, хто з вересня захворів на важку форму COVID-19. Кожен шостий знає когось, хто помер від інфекції. Це означає, що хвороба постукала в кожні двері.

Саме тому громадяни переважно з розумінням поставилися до заходів, які запровадив новий федеральний уряд Бельгії, щоб максимально обмежити поширення інфекції. Зачинено всі кав’ярні й ресторани, не працюють «контактні» послуги – перукарні, салони краси тощо, скасовано спортивні заходи за участю великої кількості людей, усілякі зібрання. Кожному домогосподарству рекомендовано обмежити контакти однією особою. В нічні часи на всій території країни запроваджено комендантську годину – з’являтися на вулиці після 12:00 до 6:00 можна лише з поважної причини.

Фото: АА

У всіх публічних місцях, та й просто на вулицях, уже не побачиш людей без захисних масок. Справа навіть не у великих штрафах за порушення «маскового» режиму – люди реально налякані. Дистанцію тримають демонстративно, є правилом хорошого тону обходити зустрічного принаймні з дистанцією два метри, навіть якщо для цього доводиться виходити з тротуару на проїжджу частину вулиці.

Як каже бельгійський прем’єр Олександр Де Кроо, обмежувальні заходи триватимуть до надходження вакцини, а дистанційна робота на цей час залишатиметься правилом усюди, де це можливо.

Олександр Де Кроо / Фото: Isopix

У цих заходах є сенс, оскільки кількість щоденних захворювань почала поступово знижуватися. За статистикою, протягом поточного тижня почали виявляти в середньому 9500 нових позитивних тестів щодня, або на 40 відсотків менше. Ще тиждень тому цей показник перевищував 15 тисяч.

Ще одна особливість другої хвилі – у Бельгії тести на коронавірус роблять нині лише людям із симптомами. Щодня в середньому – 45 000. Серед них кількість позитивних тестів сягала інколи 29 відсотків. Зараз цей показник пішов на спад. Загальна кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях знизилася до 7000.

Фото: АА

Та водночас зросла кількість пацієнтів у реанімаціях – до 1469, із них 888 – введені у штучну кому. Протягом тижня на 55 відсотків підскочив показник смертності – до 179 випадків на день, загальна кількість померлих від інфекції перевищила 13 000.

НІМЕЧЧИНА: МЕРКЕЛЬ ЗАЛЯКАЛА СПІВГРОМАДЯН, АЛЕ НЕДОСТАТНЬО

Наприкінці вересня канцлер ФРН Ангела Меркель залякала всіх прогнозом про 19 200 випадків інфікування на добу до Різдва. Коли показник коливався на рівні 3 тисяч, мало людей повірили главі уряду й довго думали, звідки взагалі виникла така дивна цифра. А вона була прорахована експертами, які виходили з темпів поширення хвороби. Проте вони помилилися, і число нових інфікувань минулої п’ятниці, задовго до Різдва, сягнуло рекордних 23 399.

Ангела Меркель / Фото: dpa

Наприкінці жовтня глави федерального та земельних урядів ухвалили рішення з 2 вересня до кінця місяця запровадити локдаун-лайт. Чи не вперше 16 прем’єрів плюс одна погодилися з більш-менш уніфікованими заходами, хоча відмінності в землях все ж є.

Найбільше локдаун ударив по гастрономії, культурі, готельному бізнесу – усі заклади закрито (щоправда, ресторани можуть готувати на виніс, а готелі все ж можуть розміщати відряджених). Спортивні секції призупинили діяльність, професійні змагання, зокрема ігри Бундесліги проводяться без глядачів.

Фото: АА

У сфері обслуговування підійшли вибірково: косметичні салони та борделі зачинили, перукарні та манікюрні салони – працюють.

На відміну від весни, не стали зачиняти бутіки у великих торговельних центрах (за умови обмеження кількості покупців, яких, природно, стало менше). Не зупиняли також роботу промисловості та іншого бізнесу.

Водночас повернули весняне правило: зустрічатися можна особам лише з двох домогосподарств, але не більше 10 чоловік.

Фото: АА

Принциповою позицією німецької влади є функціонування шкіл та дитсадків, їх буде зачинено в останню чергу, якщо ситуація стане зовсім поганою.

Поки що вона виглядає не вельми оптимістично – 15 332 за добу. Утім, це менше, ніж минулого тижня, хоча реальних результатів локдауну чекати ще зарано.

«На чотири тижні нам доведеться відмовитися від усього, що робить наше життя приємним. Але єдиним доступним способом зупинити експоненціальне поширення COVID-19 є скорочення до абсолютного мінімуму людських контактів», – заявила Меркель. Значна більшість населення 84-мільйонної країни свою лідерку почули.

ЧЕХІЯ: МАЛЕНЬКА, АЛЕ «ЛІДИРУЄ»

З вересня 10-мільйонна Чехія певний час утримувала сумне європейське лідерство за кількістю інфікувань і смертей від COVID-19 на 100 тисяч населення. Коли влада остаточно засвоїла, що практика повної відмови від будь-яких обмежень улітку зіграла погану послугу, а м’які заходи, спрямовані на стримування хвороби, зокрема оголошення надзвичайного стану, не дають бажаних результатів, було ухвалено рішення вдатися до заходів, випробуваних під час першої хвилі.

Фото: АА

Локдаун почав діяти в країні з 22 жовтня. Зачинено всі магазини, окрім продовольчих, господарських та аптек, готелі й пансіони. Повністю завмерло культурне і спортивне життя, не можна сходити ані в музей, ані в ресторан.

Громадяни вимушені обмежити соціальні контакти і, по можливості, працювати з дому. Зрозуміло, обов’язковими є маски. До того ж, обмежено вільне пересування громадян: залишати домівки можна або з робочою метою, або для відвідування лікарень і магазинів, а також родичів, котрі потребують допомоги.

Ще за тиждень запроваджено справжню, а не «гастрономічну» комендантську годину – заборону виходити з дому в нічний час.

Задовго до жорстких обмежень на дистанційне навчання переведено школи та університети.

Днями влада оголосила, що проводитиме обов’язкове тестування в усіх будинках престарілих.

Попри всі кроки, статистичні повідомлення Міністерства охорони здоров’я аж ніяк не радували перші тижні після запровадження локдауну: 4 листопада в республіці зафіксовано рекордні 15 727 випадків. Після цього цифри почали врешті-решт потроху зменшуватися.

Спочатку передбачалося, що локдаун триватиме до 3 листопада. Ця дата вже минула, але про пом’якшення обмежень ніхто не говорить – зрозуміло, що будь-яке послаблення негайно відіб’ється на показниках.

Та й міняти міністрів охорони здоров’я чехам, напевно, вже набридло: з вересня їх було цілих три.

АВСТРІЯ: М’ЯКИЙ ЛОКДАУН

Австрія, яка демонструвала одні з найкращих у Європі показників стримування коронавірусу, не змогла уникнути другої хвилі й слідом за низкою сусідів змушена закриватися. З вівторка, 3 листопада, у країні почав діяти другий локдаун, який можна назвати «м’яким» – обмеження не такі жорсткі, як під час першої хвилі. Мета – уникнути різкого перевантаження системи охорони здоров’я, передусім відділень інтенсивної терапії.

Фото: АА

Носіння масок у транспорті, магазинах, на ринках та в публічних місцях, дотримання дистанції 1 метр – усе це залишається актуальним.

Обмеження передусім стосуються зустрічей: у листопаді вони заборонені між представниками більш як двох домогосподарств.

Крім того, запроваджується своєрідна «заборона візитів»: вихід з дому обмежується з 20:00 до 06:00. При цьому залишати місце проживання можна (як і під час першої хвилі) для того, щоб дістатися на роботу чи для задоволення основних потреб – купівлі продуктів чи ліків, допомогти іншим людям, котрі цього потребують, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки.

Також скасовуються всі культурні та спортивні заходи (за винятком професійного спорту без глядачів). Зачиняються музеї, виставки й кінотеатри, а також театри, оперні та концертні зали, не працюватимуть фітнесзали і басейни.

До кінця листопада зачиняються бари й нічні клуби, не працюватимуть заклади громадського харчування: хоча ресторани і кафе можуть продавати наїдки й напої на виніс. Готелі припиняють прийом туристів, але зможуть розміщувати людей у відрядженнях.

Водночас заклади роздрібної торгівлі (як і супермаркети) працюватимуть і далі. Це саме стосується сфери послуг: функціонуватимуть перукарні та студії краси (на 10 кв.м допускається лише один клієнт).

Учні старших класів та студенти переводяться на дистанційне навчання. Але молодші й середні класи продовжують ходити до школи, також працюють дитсадки.

Громадський транспорт, який у Австрії не зупинявся від початку пандемії, працює й далі.

Поряд із заходами економічної підтримки, уряд Австрії ухвалив окремий пакет фінансової допомоги закладам, які зачепить новий локдаун: їм буде компенсовано 80% прибутку, який вони мали за листопад 2019 року.

БАЛТІЯ: КОРОНАВІРУС ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР

З трьох балтійський країн найбільш тривожна ситуація з епідемією COVID-19 – у Литві. З суботи, 7 листопада, на три тижні оголошено загальнонаціональний карантин. Дорослі та діти від шести років повинні носити маски в громадських місцях, дотримуватися дистанції два метри й уникати прямого фізичного контакту. Заборонено всі культурні, розважальні, спортивні заходи, ярмарки тощо.

Поїздки в громадському транспорті обмежені, можна займати тільки сидячі місця, причому за метр одне від одного. Дошкільні заклади й початкова школа працюють. А ось учні середніх і старших класів переходять на дистанційне навчання.

Знову запрацювала система штрафів. Відповідно до Кодексу про АП за порушення карантину передбачено штраф 500-1000 євро для фізичних осіб і 1,5-6 тисяч євро для посадовців.

Експерти вважають, що осіння хвиля коронавірусу стала одним з найважливіших чинників поразки правлячої лівоцентристської коаліції на парламентських виборах у жовтні. У понеділок заявлено про формування правоцентристської правлячої коаліції. Зараз вона розробляє програму діяльності, в тому числі щодо боротьби з пандемією.

У Латвії з 9 листопада по 6 грудня діє режим надзвичайної ситуації. В основних контурах система обмежень приблизно така сама, як у сусідів. Проте шкала штрафів більш гнучка: від 10 до 2000 євро для фізичних осіб, від 140 до 5000 євро для підприємств.

У вівторок у Латвії розглянуть план підтримки громадян і підприємців. Зараз обговорюється розмір допомоги й субсидій, які збираються платити з першого дня НС до 31 грудня. Рівень виплат через карантинне призупинення роботи – 70% від середньої зарплати за останні три місяці. Але з обмеженнями – не менше 330 євро і не більше 1000 євро. Передбачено доплати за утриманців – по 50 євро.

Навесні ситуація з COVID-19 у Естонії була найважчою з країн Балтії. На цей час вона не найгірша. Однак і не безхмарна. Наприкінці минулого тижня констатовано якісний перехід від локальних спалахів коронавірусу до епідемії. Деякі обмеження поки що лише рекомендовані, але не обов'язкові (носіння масок, віддалена робота).

СЛОВАЧЧИНА: ЗАГАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Невелика за населенням Словаччина пішла своїм, унікальним шляхом боротьби з COVID-19 – проводить загальне тестування населення.

Коли всередині жовтня кількість інфікованих у 5,5-мільйонній Словаччині зросла до 1,5-2 тисяч за добу, уряд прем’єра Ігоря Матовича вирішив, що потрібно переходити до більш радикальних методів протидії коронавірусу. Зокрема, 18 жовтня глава уряду оголосив про плани безкоштовно протестувати на наявність COVID-19 усе населення країни, за винятком дітей до 10 років. Операцію доручено армії, без залучення медичного персоналу лікарень. За його словами, план проведення загального тестування виношувався кілька тижнів, але обговорювався таємно у вузькому колі осіб, аби уникнути зриву заходу. Матович уточнив: було побоювання, що після завчасного оприлюднення інформації з ринку можуть зникнути тести. У результаті заздалегідь було закуплено 13 млн експрес-тестів по 4 євро за штуку. Тестування вирішено проводити за принципом загальних виборів: розгортання близько 6 тис. місць для забору аналізів (за винятком лікарень). Усі особи з підтвердженням інфікування COVID-19, якщо не потребували стаціонарного лікування, мали перейти в режим самоізоляції. Вільно подорожувати країною могли лише ті, хто має підтверджений негативний результат тесту.

Ігор Матович та Зузанна Чапутова / Фото: Slovak President’s Office

Скепсис щодо успіху усього заходу висловлювала президент країни Зузанна Чапутова, яка з цього приводу навіть зустрічалася з командуванням словацької армії. Утім, згодом, після першого, доволі успішного етапу тестувань, вона змінила свою думку. Загалом до організації усієї операції було залучено понад 40 тисяч осіб: лікарів, військових, рятувальників, поліцейських, волонтерів. Словакам допомагали також 33 військові лікарі з Австрії і 200 медиків з Угорщини.

Тож на першому етапі тестувань, що проходив 31 жовтня – 1 листопада, взяли участь понад 3,6 мільйона осіб, з яких 1,06% (38,3 тис.) мали позитивний результат. На повторному етапі, 7-8 листопада, протестовано понад 2 млн осіб, а кількість інфікованих осіб становила 0,66% (13,5 тис.). Уряд Словаччини назвав операцію, яка не має аналогів у світі, дуже успішною.

Словацьке ноу-хау привернуло увагу численних світових ЗМІ, а Велика Британія навіть попросила Словаччину поділитися досвідом проведення загального тестування з радниками прем’єра Бориса Джонсона. Тож, можливо, досвідом Братислави незабаром спробують скористатися інші країни.

ФРАНЦІЯ: КАТАСТРОФІЧНА СИТУАЦІЯ

У Франції епідеміологічна ситуація, спричинена поширенням COVID-19, оцінюється як чи не найтяжча у Європі. У листопаді в країні зафіксовано черговий спалах – понад 60 тисяч випадків інфікувань та більш як 500 летальних випадків за добу. Минулого тижня французькі ЗМІ поширили повідомлення про 86 тисяч інфікованих за 24 години. Але Міністерство охорони здоров’я спростувало ці дані, пояснивши, що в інформаційній системі стався збій.

Загалом – за більш як вісім місяців після офіційного оголошення епідемії – у Франції виявлено понад 1,8 млн інфікувань; понад 40 тисяч чоловік померли від ускладнень.

Фото: АА

Ескалація епідемії та чергові коронавірусні «рекорди» сталися вже після запровадження 30 жовтня другого загальнонаціонального карантину. Обмеження діятимуть щонайменше до 1 грудня. А надзвичайний санітарний стан продовжено поки що до середини останнього місяця року.

Це складні, непопулярні, обтяжливі для економіки й повсякденного життя громадян, але вимушені рішення. Натомість, як засвідчують соціологічні опитування, понад 60% громадян підтримують дії уряду у боротьбі з коронавірусом.

Зачинено ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це саме стосується більшості торговельних закладів, за винятком продовольчих маркетів і крамниць.

Запроваджено обмеження і на публічні зібрання. На весілля можна запросити 6 гостей; на похорон дозволено прийти не більш як тридцятьом.

В умовах карантину продовжують роботу дитячі садки та шкільні навчальні заклади. Але новий санітарний протокол заохочує батьків створити дітям умови для дистанційного навчання, а класи можуть бути заповнені не більш як на половину.

Натомість продовжують роботу органи центральної і місцевих влад, пошта, виробництва, які мають критичне значення для економіки й життя людей. Насамперед, це галузі сільського господарства, будівництва, транспорту, зокрема й громадського.

Фото: АА

Залишити домівку можна лише за крайньої потреби: покупки в магазині; дорога на роботу та повернення додому; до лікаря та в аптеку; термінові сімейні обставини; догляду за хворим; судовий чи адміністративний виклик; виконання значущих для громадськості завдань.

Окрім цього, дітям і підліткам дозволено переміщатися до своїх дитсадків та шкіл, а батькам їх супроводжувати.

Також громадяни можуть вийти на прогулянку «подихати свіжим повітрям», займатися фізичною активністю, вигуляти домашніх тварин, але упродовж доби не більше однієї години та на відстані не далі одного кілометра від домівки.

Із кожним виходом з помешкання треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із указанням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу та причини.

Чи є повторний карантин ефективним рішенням у боротьбі з епідемією? Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран переконаний, що обмеження уповільнили поширення вірусу, але підбивати підсумки ще зарано.

Олів’є Веран

Можливо, урядовець правий, але економіка вже відреагувала. За прогнозами національного регулятора монетарної політики Banque de France, у листопаді, щойно з початку відновлення карантину, економічна активність знизиться на 12%, і ВВП має тенденцію до подальшого падіння.

«Якби ми не ухвалили рішення про повторне запровадження карантину, якою була б ситуація? Відповідь проста: ситуація була б катастрофічна, коли на середину листопада в реанімаціях перебували б понад 9 тисяч пацієнтів з COVID-19», – сказав Веран.

За даними Міністерства охорони здоров’я, нині в реанімаціях французьких лікарень перебуває понад 4 тисячі пацієнтів, що становить 85% від загальної кількості ліжко-місць.

Генеральний директор з питань охорони здоров’я профільного відомства Жером Саломон оприлюднив невтішну статистику: один із чотирьох пацієнтів, які потрапляють до реанімації, не виживає.

Жером Саломон / Фото: Jacques Witt /SIPA

У Франції нарощують кількість тестувань на коронавірус. Нині роблять більш як 2 млн тестів на тиждень. Це є найбільший показник у Європі. У 20,3% перевірених виявляється COVID-19.

Експерти, зокрема й резидент Наукової ради з питань COVID-19 при уряді країни Жан-Франсуа Делфрессі, вважають, що нині Франція перебуває у дуже складній, критичній ситуації. Й ця ситуація погіршується щодень.

Жан-Франсуа Делфрессі / Фото: fr24news.com

НІДЕРЛАНДИ: ТЕСТУВАННЯ БЕЗ ЛІКАРІВ

Нідерланди посилили обмежувальні заходи. Додаткові правила набули чинності 4 листопада о 22:00 та діятимуть до 18 листопада. Уряд наголосив, що рівень зараження в країні залишається досить високим: одна людина з шести після тестування отримує позитивний результат.

Наприкінці жовтня в країні за добу щодня фіксували понад 10 000 нових випадків коронавірусу. Тоді прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що «в Нідерландах немає причин для радості». Тож згодом вирішили запровадити жорсткіші заходи.

Марк Рютте

Удома місцевим жителям було дозволено приймати максимум 2 людини на день з різних домогосподарств. Виняток – похорони та весілля. Щонайбільше 30 особам дозволено перебувати на похороні та 20 – на весіллі. Людей закликають не подорожувати, якомога більше бути дома.

Носити маску обов’язково в громадських місцях, зокрема в магазинах та транспорті. Ресторани й кафе зачинено. Робити замовлення можна лише на виніс. Повністю зачинено музеї, театри, парки розваг, кінотеатри, зоопарки, басейни, бібліотеки, дискотеки, секс-клуби. Маленькі приватні крамниці можуть працювати лише до 20:00, супермаркетам та великим магазинам можна довше. Легкі наркотики й алкоголь не продаються та не доставляються від 20:00 до 7:00. Дистанція 1,5 метра обов’язкова. Людей закликають не планувати поїздки за кордон до середини січня. Після повернення з країни, де зафіксовано велику кількість хворих, протягом 10 днів потрібно залишатися на самоізоляції.

У разі появи симптомів треба робити тест. У Нідерландах чітко налагоджено систему тестування. У кожному місті створено цілі вулиці, де можна безкоштовно здати аналізи. Можливе тестування з вікна авто.

Результат приходить на електронну пошту протягом 24 годин, максимум – 48. Якщо тест виявився позитивним, вам також зателефонує медсестра й додатково поінформує про позитивний результат.

А ще в Нідерландах почали їздити спеціальні автобуси, де можна пройти тест на коронавірус. Зараз таких автобусів 10.

Попри гарно організовану систему тестування, досить важко отримати доступ до терапевта, який у Нідерландах вирішує все. Без його направлення не можна потрапити до вузького спеціаліста, зробити КТ чи аналіз крові, а без рецепта – не придбаєте в аптеці ліки. Через спалах коронавірусу терапевти не приймали пацієнтів. Спочатку отримати консультацію свого лікаря можна було лише по телефону. Згодом записатися на прийом стало можливим, якщо немає симптомів коронавірусу чи після хвороби з’явилися ускладнення.

У разі важкого протікання хвороби можна звернутися до лікарень швидкого реагування.

Найбільше хворих – у Роттердамі, Амстердамі та Гаазі. У разі позитивної динаміки з 19 листопада країна може повернутися до послаблених заходів безпеки.

ПОРТУГАЛІЯ: НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ТА КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА

Демонструючи порівняно невисокі показники захворюваності та смертності, минулої суботи Португалія зафіксувала власний «антирекорд» – 6640 випадків зараження. У Мінохорони здоров’я наступного тижня прогнозують збільшення госпіталізацій на 40%.

Уряд відреагував на погіршення епідеміологічної обстановки запровадженням надзвичайного стану на наступні 15 днів по всій країні та комендантської години в окремих муніципалітетах, де проживає 70% усіх португальців. Режим надзвичайного стану вже оголошувався у березні й тривав шість тижнів. Португалія востаннє запроваджувала надзвичайний стан під час Революції гвоздик у 1974 році, коли змінився режим правління з диктатури на ліберально-демократичний.

Нинішні обмеження, запроваджені владою, діють на всій материковій частині країни, а автономні регіони Азори та Мадейра запровадили додаткові заходи, враховуючи туристичну специфіку. Так, на Азорах туристам потрібно на кожен п’ятий день перебування робити тест на COVID-19, а на Мадейрі – обов’язково носити маску в усіх публічних місцях.

Фото: EPA-EFE/JOSE COELHO

Заборонено збиратися в групи більш як по 5 чоловік, а в ресторанах за одним столиком не може відпочивати більш як 6 гостей, якщо вони не з одного домогосподарства. Під час надзвичайного стану після 20-ї години неможливо купити алкоголь, а також заборонено його розпивання в публічних місцях, окрім кафе, ресторанів та барів. Зачинено продуктові ринки й ярмарки. Індивідуальним порушникам карантину загрожують штрафи від 100 до 500 євро, а заклади за недотримання обмежень заплатять до 10 тисяч євро.

Португалія не зачиняла дитсадки та гуртки, спортивним залам дозволено працювати з дотриманням необхідних правил. Також функціонують торговельні центри й магазини, а театри, кінотеатри й концертні зали приймають відвідувачів у режимі обмеженої наповненості.

Щоб стримати першу хвилю коронавірусу, Португалії вистачило шість тижнів. Багато хто сподівається, що так само вдасться приборкати й другу хвилю.

Дмитро Шкурко, Ольга Танасійчук, Василь Короткий, Олег Кудрін, Юрій Банахевич, Андрій Лавренюк, Ірина Драбок, Олександра Федорчук

Перше фото: АА