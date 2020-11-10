Президентка Естонії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Президент Естонії Керсті Кальюлайд до 16 листопада перебуватиме на самоізоляції, оскільки минулої п'ятниці контактувала з людиною, у якої пізніше діагностували COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«Зараз я почуваюся добре, ніяких симптомів, що вказують на хворобу, немає, але сьогодні ми також зробимо тести», - написала Кальюлайд в соцмережах.

Речник президентської канцелярії Майлін Аасмяе розповіла, що, крім глави держави, тест на коронавірус доведеться здати і кільком співробітникам канцелярії, які супроводжували президента під час поїздки в регіони. «Наразі ми вважаємо, що це ще шість осіб», - уточнила Аасмяе.

Всі фізичні зустрічі Керсти Кальюлайд, заплановані на цей тиждень, будуть скасовані.

Крім того, через самоізоляцію президента засідання ради з держоборони переноситься на наступний тиждень.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 51 357 865 випадків зараження коронавірусом, з них 1 271 370 летальних, 36 147 305 людей одужали.

Фото: Sergei Stepanov/ERR