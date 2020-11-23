Євросоюз виділив €183 мільйони допомоги найбіднішим країнам

Європейський Союз оголосив про рішення виділити 183 млн євро у Трастовий фонд МВФ з допомоги та протидії катастрофам для полегшення боргових зобов’язань 29 найбідніших та найбільш вразливих країн світу в умовах пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

«Ця допомога допоможе 29 країнам з низькими доходами збільшити соціальні та економічні витрати, витрати на систему охорони здоров’я у відповідь на кризу COVID-19. Цей внесок, що був оголошений відразу після завершення саміту «Великої двадцятки», повністю відповідає пропозиціям президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в рамках Глобальної ініціативи відродження, яка пов’язує інвестиції та зусилля із зменшення боргів із досягненням цілей сталого розвитку», - йдеться у повідомленні.

Як очікується, за допомогою Трастового фонду МВФ з допомоги та протидії катастрофам найбідніші країни у 2020 році можуть підвищити пріоритетні соціальні витрати в середньому на 1,2% від ВНП, у тому числі на близько 0,5% – на програми з охорони здоров’я.

Після виділення 183 млн євро Євросоюз став найбільшим донором Трастового фонду МВФ з допомоги та протидії катастрофам (CCRT), який на сьогодні вже отримав більше 500 млн доларів США від країн-донорів.

До країн з низьким рівнем доходів, які відчувають значні труднощі із реалізацією заходів соціального захисту та протидії пандемії COVID-19, належать країни, в яких річний рівень валового національного доходу на душу населення є нижчим за 1 175 доларів США.

Наразі до таких країн віднесено Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Центральноафриканську Республіку, Чад, Комори, Демократичну Республіку Конго, Джибуті, Ефіопію, Гамбію, Гвінею, Гвінею-Бісау, Гаїті, Ліберію, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанду, Сан-Томе і Принсіпі, С’єрра-Леоне, Соломонові Острови, Танзанію, Таджикистан, Того і Ємен.

Як уже повідомлялося, "Велика двадцятка" (G20), віртуальна зустріч якої була проведена минулими вихідними під головуванням Саудівської Аравії, взяла на себе ініціативу вжити безпрецедентних заходів і скоординованих дій для боротьби з пандемією коронавірусу та для подолання її наслідків. Серед іншого, лідери G20 погодилися «заморозити» боргові виплати для найбідніших країн світу та закликали заможні країни мобілізувати фонди для закупівлі необхідної кількості вакцин для населення країн із низьким рівнем доходу.

У 2021 році у Групі двадцяти головуватиме Італія. Потім головування перейде до Індонезії (2022), Індії (2023) та Бразилії (2024).