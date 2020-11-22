G20 вжила безпрецедентних заходів з огляду на пандемію – Ер-Ріяд

"Велика двадцятка" (G20) у 2020 році взяла на себе ініціативу вжити безпрецедентних заходів та скоординованих дій для боротьби з пандемією коронавірусу та подолання її наслідків.

Про це йдеться у заключній заяві за результатами головування Саудівської Аравії в G20 у 2020 році, яку виголосив принц Мохаммед бен Салман бен Абдулазіз аль Сауд, передає кореспондент Укрінформу.

Принц нагадав, що після спалаху коронавірусу країни G20 пообіцяли понад $21 млрд на розробку діагностичних засобів, вакцин та ефективної терапії, погодилися створювати умови для рівного доступу до вакцин, терапевтичних засобів та засобів діагностики COVID-19. Крім того, країни "Двадцятки" вклали понад 11 трильйонів доларів у світову економіку для підтримки бізнесу та захисту засобів існування людей - і це «безпрецедентний економічний стимул G20».

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Як наголошується, було надано понад $14 мільярдів для зменшення боргу найбільш вразливих країн, загальна кількість населення яких перевищує 1 мільярд. Країни G20 будуть продовжувати оцінювати ситуацію щодо необхідності продовження цієї ініціативи. Крім того, через банки розвитку, МВФ та Світовий банк було мобілізовано понад $300 мільярдів для надання допомоги країнам, що розвиваються, та країнам з низьким рівнем доходу.

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У заяві згадується започаткована цього року ініціатива розширення доступу до інструментів боротьби з пандемією, яка працює для досягнення 3 цілей: сприяти науковим дослідженням і розробкам, а також розповсюдженню діагностичних інструментів, терапевтичних засобів та вакцин проти всіх інфекційних захворювань; заохочувати та сприяти міжнародному фінансуванню протидії глобальній пандемії; готувати епідеміологів у всьому світі.

Окрім цього, йшлося у заяві, члени G20 протягом року домовились про низку життєво важливих ініціатив, які стануть фундаментом для глобального відновлення. Вони стосуються економічної співпраці, ролі жінок, захисту довкілля тощо.

Як повідомлялося, саміт G20 проходив 21-22 листопада переважно у віртуальному форматі під головуванням Саудівської Аравії.

Лідери G20 протягом президентства у Групі Саудівської Аравії зустрічались двічі – в березні та листопаді, що стало прецедентом з моменту заснування G20 в 2008 році.