Саудівська Аравія передала головування в G20 Італії

Прем’єр Італії Джузеппе Конте наголосив, що програма головування країни у G20 спиратиметься на три складові – Люди, Планета, Процвітання (People, Planet, Prosperity).

Про це він сказав, приймаючи головування в группі найвпливовіших економік світу від Садівської Аварії, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що Італія у рамках головування в G20 буде продовжувати працювати над такими темами, як відновлення балансу між людьми та природою, підтримка економічного відновлення, підвищення ролі жінок, подолання бідності та нерівності, посилення енергетичного переходу і боротьба зі змінами клімату, посилення багатосторонньої торгівельної системи на засадах прозорості та недискримінації, у дусі кооперації і солідарності.

Останні кілька місяців чітко продемонстрували, що «у взаємозалежному та взаємозв’язаному світі мультілатералізм – не одна з альтернатив, але єдиний вибір», адже жодна країна не може протистояти глобальним викликам сама, зазначив Конті.

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, передаючи головування в групі після завершення саміту, зазначив, що протягом року багато чого було досягнуто, найголовніше – «вдалося надіслати месидж надії та заспокоєння нашим громадянам та всім людям у всьому світі завдяки», який міститься у Заключному комюніке саміту, що проходив у віртуальному форматі 21-22 листопада. Прийняття комюніке очікував увесь світ, підкреслив монарх.

За його словами спільні та індивідуальні дії країн Двадцятки будуть «критично важливими» для подолання негайного глобального виклику, з яким всі стикаються.

Саудівська Аравія вперше головувала у G20.

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