G20 підтримала проведення Олімпійських ігор у Токіо наступного року
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у декларації лідерів країн G20, прийнятій за результатами саміту, проведеного 21-22 листопада під головуванням Саудівської Аравії.
«Ми цінуємо зусилля із захисту здоров’я людей шляхом перенесення головних публічних подій. Ми позитивно оцінюємо, як символ стійкості людства і глобальної єдності у подоланні COVID-19, рішучість Японії прийняти літні Олімпійські та Параолімпійські ігри – Токіо-2020 – наступного року», - заявили лідери G20.
Саміт також висловив підтримку Об’єднаним Арабським Еміратам провести Всесвітню виставку, заплановану на 2020 рік, у 2021-му.
Окрім цього, G20 висловила сподівання, що наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні у 2022 році.
Саміт G20 проходив 21-22 листопада переважно у віртуальному форматі під головуванням Саудівської Аравії.