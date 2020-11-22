Глава ООН закликає списати борги бідним країнам через пандемію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини ООН.
«Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази», - підкреслив Гутерріш.
Він попередив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею «суверенних дефолтів». У зв'язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави повинні піти на списання боргів деяким країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення.
«Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров'я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин. Ми повинні взятися за розв'язання кризи і в ході відновлення побудувати краще майбутнє», - заявив генсек ООН.
Він додав, що без міжнародного фінансування тут не обійтися. Адже сьогодні, за його словами, країни, як ніколи, потребують фінансових засобів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 листопада у світі зафіксовано 58651345 випадків коронавірусу. З них 1389074 летальних, а 40603929 осіб вже одужали.