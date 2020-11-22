Глава ООН закликає списати борги бідним країнам через пандемію

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення до кінця 2021 року через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини ООН.

«Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази», - підкреслив Гутерріш.

Він попередив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею «суверенних дефолтів». У зв'язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави повинні піти на списання боргів деяким країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення.

«Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров'я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин. Ми повинні взятися за розв'язання кризи і в ході відновлення побудувати краще майбутнє», - заявив генсек ООН.

Він додав, що без міжнародного фінансування тут не обійтися. Адже сьогодні, за його словами, країни, як ніколи, потребують фінансових засобів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 листопада у світі зафіксовано 58651345 випадків коронавірусу. З них 1389074 летальних, а 40603929 осіб вже одужали.