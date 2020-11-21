Вакцина проти COVID-19: Канадська розвідка попередила про загрозу кібершпигунства

Канадцям слід зважати на серйозну загрозу промислового шпигунства, підтримуваного іншими державами.

Про це йдеться у звіті канадського Центру із кібербезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Підтримувані державами сторони, найімовірніше, продовжать займатися промисловим шпигунством проти канадського приватного, академічного та державного секторів, намагаючись викрасти канадську інтелектуальну власність та конфіденційну інформацію”, - зазначається у документі.

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У звіті стверджується, що “ці суб’єкти загрози продовжать спроби викрасти інтелектуальну власність, пов’язану із боротьбою з COVID-19, для підтримки заходів власних органів охорони здоров’я або для отримання доходу від незаконного виробництва власними компаніями”.

“Загроза кібершпигунства більша для канадських організацій, які працюють за кордоном або безпосередньо із державними підприємствами”, - підсумували у Центрі.

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Нагадаємо: Канадський центр із кібербезпеки було створено два роки тому для допомоги приватному сектору у боротьбі із кібернетичними викликами, що постають перед Канадою. Новий орган почав роботу у рамках Центру безпеки комунікацій — канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, захист урядових електронних інформаційних і комунікаційних мереж, а також криптографію.