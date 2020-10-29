Російські хакери атакували американські лікарні

Американські спецслужби заявили про кібератаки російських хакерів на лікарні у США, спрямовані на отримання викупу та схожі на масштабні напади на британські госпіталі у травні 2017 року.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

У результаті спільного розслідування Федерального бюро розслідувань (ФБР), Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) та Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) була отримана «достовірна інформація» про те, що хакери націлилися на систему охорони здоров'я США.

«Російські хакери, які ймовірно працюють з Москви та Санкт-Петербурга, мають в розпорядженні список з більш ніж 400 госпіталів, які вони планують атакувати… та, за словами хакерів, вже заразили понад 30 з них», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про атаки на лікарні у штатах Нью-Йорк, Орегон та Міннесота.

Як зазначається в розслідуванні охоронної компанії Hold Security, яка відстежує онлайн-злочинців, один із хакерів російською мовою сказав: «Ми очікуємо паніки».

Спеціалісти виявили, що хакери використовували програму-вимагач Ryuk з метою викрадення даних та порушення роботи медичних служб. При цьому вірусне програмне забезпечення, як правило, шифрує вміст комп’ютерів і вимагає викуп, щоб повернути доступ до даних.

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За словами спеціалістів з розслідувальної групи, такі атаки на заклади охорони здоров’я в цілому та під час епідемії коронавірусу зокрема «демонструють повну зневагу до людського життя».

Як повідомлялося, 12 травня 2017 року лікарні і телекомунікаційні компанії по всьому світу стали жертвами хакерів-вимагачів, серед них були й англійські медзаклади, персонал яких не міг отримати доступу до комп'ютерів і приймати пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги.