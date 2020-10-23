Російські хакери атакували десятки мереж місцевої влади США

В останні дні російські хакери атакували десятки мереж місцевої влади в Сполучених Штатах Америки, викравши дані як мінімум з двох серверів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР з посиланням на американських чиновників.

Дана інформація, оприлюднена менш ніж за два тижні до виборів у США, посилила побоювання з приводу можливості фальсифікації результатів голосування і підриву довіри до результатів.

У повідомленнях ФБР і агентства з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США йдеться про нещодавню атаку російської хакерської групи на широкий спектр мереж, деякі з яких були успішно зламані.

У повідомленні не вказано імена або місцезнаходження об'єктів нападу, але офіційні особи заявляють, що у них немає інформації про те, що будь-які урядові операції були порушені або що цілісність даних про вибори була порушена.

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Офіційні особи США неодноразово заявляли, що хакерам буде надзвичайно складно відчутно змінити підрахунок голосів на майбутніх виборах, але вони попереджали про інші методи втручання, які можуть зірвати вибори, включаючи кібератаки, покликані перешкодити процесу голосування.

Як повідомляв Укрінформ, представники розвідки США зазначають, що втручання Росії в американські вибори набагато масштабніші, ніж про це заявлялося раніше.

Директор національної розвідки США Джон Реткліф заявив, що Іран і Росія роблять спроби вплинути на громадську думку напередодні президентських виборів у США.