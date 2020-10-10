Американські спецслужби заявляють про кібератаку хакерів на урядові мережі

Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті CISA.

Зазначається, що ця атака проводилася на федеральному рівні, а також рівні територій, резервацій і штатів.

Даних про те, що саме хакери могли одержати після злому, немає. Допускають, що атака пов'язана з виборами. Розслідування триває.

Як повідомлялося, в США Федеральний суд Північного округу штату Каліфорнія засудив до 7 років і 4 місяців ув'язнення громадянина РФ Євгена Нікуліна. Суд визнав його вину в зломі Linkedin, Dropbox та Formspring у 2012 році.