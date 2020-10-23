Втручання Росії у вибори в США є значно глибшим, ніж вважалося - ЗМІ

Представники розвідки США наголошують, що втручання Росії в американські вибори є набагато масштабнішим, ніж про це заявлялося раніше.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в розвідці, повідомляє Укрінформ.

«Чимало представників розвідки США заявляють про надзвичайну стурбованість діями Росії, яка в останні дні зламала комп'ютерні мережі на державному та місцевому рівнях. Це може відкрити Москві ширший доступ до американської виборчої інфраструктури», - зазначається в повідомленні.

Втручання було виявлено, коли американські спецслужби отримали документи з російських мереж. За їхнім твердженням, вони розкривають плани РФ щодо втручання у президентські перегони в США в останні дні або безпосередньо 3 листопада.

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При цьому, як зазначають у розвідці, задум росіян полягає в підтримці на виборах Дональда Трампа. Припускається, що це дасть йому змогу загострити суперечки навколо результатів голосування, пише видання.

За словами представників розвідки США, російські хакери лише «проникли в комп'ютерні мережі та не робили подальших кроків, як це було 2016 року». Однак, як передбачають аналітики, РФ може використати це в день виборів, аби посіяти хаос і сумніви в правдивості підрахунку результатів.

Як повідомляв Укрінформ, директор національної розвідки США Джон Реткліф заявив, що Іран та Росія чинять спроби вплинути на громадську думку напередодні президентських виборів у США.