Росія намагається вплинути на громадську думку перед виборами у США – розвідка

Іран та Росія отримали інформацію про американських виборців та намагаються вплинути на громадську думку напередодні президентських виборів у США, які відбудуться вже 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VOA.

«Ми маємо підтвердження того, що деяка інформація про реєстрацію виборців була отримана Іраном і, окремо, Росією», - сказав директор національної розвідки США Джон Реткліф.

Він також додав, що обидві країни вже зробили «конкретні кроки» для впливу на громадську думку пов’язаною з виборами у США.

За словами головного розвідка країни, попри численні спроби Тегерана й Москви підірвати довіру виборців, американська система є дуже стійкою.

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Як відомо, 3 листопада у США відбудуться вибори у президенти. За крісло глави Білого дому змагаються чинний президент Дональд Трамп та ексвіцепрезидент Джо Байден.