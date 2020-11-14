У Microsoft заявили про напади на розробників вакцини від коронавірусу

У Microsoft за останні місяці зафіксували кілька хакерських атак на фармацевтичні компанії і розробників вакцин від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрезидент з безпеки Microsoft Том Берт

«У атакованих компаній вакцини знаходяться на різних етапах клінічних випробувань. Також об'єктами хакерської зловмисної діяльності стали клінічна дослідницька організація і компанія, яка розробила тест на COVID-19. Велика частина організацій, що стали мішенню хакерів, мають контракти або отримують прямі інвестиції від державних органів своїх країн», - заявив Том Берт.

Атаки з метою злому особистих акаунтів співробітників компаній здійснювали групи хакерів з Росії і КНДР шляхом перебору і «розпилення» паролів. Зокрема, групи Zinc і Cerium використовували фішингові розсилки, прикидаючись представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними ресурсу Worldometer, станом на ранок 14 листопада у світі зафіксовано 53 766 702 випадки коронавірусу, зокрема 1 309 703 особи померли і 37 535 282 одужали.