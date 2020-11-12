Фонд Гейтсів дає ще $70 мільйонів на створення вакцини від коронавірусу

Фонд американських бізнесменів Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити додаткові 70 млн дол на розробку та розповсюдження вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Мелінда Гейтс, яка є співголовою фонду, планує оголосити про додаткове фінансування на Паризькому мирному форумі, де міжнародні організації зберуться для обговорення реакцій на пандемію.

Фонд Гейтсів виділить 50 млн дол. на програму COVAX Advance Market Commitment (AMC), що реалізується Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI) для 92 країн з низьким та середнім рівнем доходів.

Ще 20 млн дол будуть виділені Коаліції з інновацій в епідемічній готовності (CEPI), яка співфінансує декілька зусиль зі створення вакцин, які проходять тестування та процес затвердження.

Відтак, загальний внесок Фонду Гейтсів в програму COVAX AMC зростає до 156 мільйонів доларів.

Організація глобального партнерства CEPI була створена у 2017 році для розробки вакцин проти майбутніх епідемій. Зараз ця коаліція опрацьовує різні варіанти вакцини проти COVID-19.

Як заявили у фонді, вони сподіваються, що й інші донори не пошкодують зусиль і фінансів для створення вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні фонд Гейтсів пообіцяв виділити додаткові 150 млн дол на боротьбу з коронавірусом COVID-19.