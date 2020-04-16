Фонд Гейтсів виділяє ще $150 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Фонд американських бізнесменів Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити додаткові 150 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє dpa.

"Світова спільнота повинна зрозуміти, що поки COVID-19 знаходиться десь, нам потрібно діяти так, ніби він є скрізь. Щоб перемогти цю пандемію, буде потрібно фінансування та співпраця у безпрецедентному обсязі", - сказав Білл Гейтс, співголова фонду та засновник компанії Microsoft.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на розвиток методів діагностики, терапії та вакцин, а також на підтримку зусиль у боротьбі з поширенням COVID-19 у країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Фонд планує співпрацювати з організаціями в Африці та Південній Азії, щоб збільшити можливості виявлення COVID-19.

Немедичне фінансування також спрямовуватиметься на підтримку людей у надзвичайній бідності, на яких впливає економічний спад через вірус.

Читайте також: Білл Гейтс назвав небезпечним припинення фінансування ВООЗ

Як повідомляв Укрінформ, у лютому фонд Гейтсів пообіцяв виділити 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом та респіраторними захворюваннями, які він викликає.

Станом на 16 квітня у світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона одужали і 134 669 померли.