Білл Гейтс назвав небезпечним припинення фінансування ВООЗ
Про це Гейтс написав у Twitter.
«Призупинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я під час світової кризи охорони здоров’я настільки небезпечно, наскільки це і звучить. Їх робота сповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не зможе їх замінити. Світ потребує ВООЗ зараз більше, ніж будь-коли», - заявив він.
Як повідомляв Укрінформ, на пресконференції у Білому домі Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.
«Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - наголосив американський лідер.
Раніше рішення Трампа розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерріш, заявивши, що зараз «не час» для такого кроку.
Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).