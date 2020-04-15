Білл Гейтс назвав небезпечним припинення фінансування ВООЗ

Американський бізнесмен, філантроп і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це Гейтс написав у Twitter.

«Призупинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я під час світової кризи охорони здоров’я настільки небезпечно, наскільки це і звучить. Їх робота сповільнює поширення COVID-19, і якщо ця робота буде припинена, жодна інша організація не зможе їх замінити. Світ потребує ВООЗ зараз більше, ніж будь-коли», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, на пресконференції у Білому домі Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - наголосив американський лідер.

Читайте також: США призупиняють сплату внесків до ВООЗ

Раніше рішення Трампа розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерріш, заявивши, що зараз «не час» для такого кроку.

Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).