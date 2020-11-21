У Торонто знову вводять локдаун

Уряд провінції Онтаріо оголосив про запровадження з понеділка у Торонто та околицях повторного локдауна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

“Ці дії необхідні для недопущення найгіршого сценарію перебігу пандемії”, - сказав Форд.

Відповідно до указу, з понеділка у Торонто закриються усі спортивні зали, салони краси, казино та магазини, що торгують не важливими товарами, а усі ресторани перейдуть у режим роботи “на виніс”. Жителям також заборонять під будь-яким приводом збиратися на вулиці групами більшими за 10 осіб, а в приміщенні — зустрічатися із кимсь з поза меж власного домогосподарства. Заклади вищої освіти запровадять віддалене навчання. Водночас школи, аптеки, продуктові магазини, стоматології та лікувальні заклади продовжать роботу.

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Усі обмеженням діятимуть щонайменше 28 днів, а порушники вказівок органів охорони здоров’я отримуватимуть штрафи в 750 канадських доларів (близько $550).

Для підтримки підприємців, вимушених припинити роботу через нові обмеження, уряд Онтаріо виділив 600 мільйонів канадських доларів (близько $460 мільйонів). Окрім цього, їм доступні численні програми підтримки, які фінансує федеральний уряд.

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Додамо, що станом на вечір п’ятниці у провінції Онтаріо було виявлено 12 628 активних випадків COVID-19, з них у Торонто - 2552.