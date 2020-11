Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Про це у Твіттері написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Оновлення по канадсько-американському кордону: ми продовжили чинні прикордонні заходи ще на 30 днів. Неважливі подорожі між нашими двома державами залишаються обмеженими принаймні до 21 грудня”, - заявив Трюдо.

Mise à jour sur les mesures à la frontière entre le Canada et les États-Unis : on a prolongé de 30 jours les mesures frontalières actuelles. Les restrictions visant les déplacements non essentiels entre nos deux pays resteront en vigueur au moins jusqu’au 21 décembre.