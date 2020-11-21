Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Укрінформ
Канада й США погодилися ще на місяць не відкривати кордони для “неважливих” подорожей.

Про це у Твіттері написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Оновлення по канадсько-американському кордону: ми продовжили чинні прикордонні заходи ще на 30 днів. Неважливі подорожі між нашими двома державами залишаються обмеженими принаймні до 21 грудня”, - заявив Трюдо.

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Як повідомлялося, обмеження на пересування між Канадою й США набули чинності 21 березня й відтоді вісім разів подовжувалися. Згідно із ними, “неважливими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм й відпочинок, натомість постачання пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуються заборони й медиків, які часто працюють в обох країнах, а також близьких родичів громадян й постійних жителів Канади.

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