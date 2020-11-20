У Швеції - рекордний приріст випадків COVID-19 за добу

У Швеції зафіксували 7 240 нових випадків зараження COVID-19, що є найвищим добовим показником у країні від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на міністерство охорони здоров’я Швеції.

Зазначається, що попередній антирекорд у Швеції зареєстрували на початку листопада - 5 990 нових хворих на COVID-19 за добу.

За минулу добу від ускладнень COVID-19 померли 66 шведів, загальна ж кількість летальних випадків збільшилася до 6406-ти.

Загалом від початку пандемії коронавірусом заразилося понад 208,2 тисячі громадян Швеції.

Як повідомлялося, цього тижня шведська влада посилила карантинні обмеження через погіршення епідеміологічної ситуації. Зокрема, громадянам заборонили збиратися групами понад 8 людей.