У Польщі щеплення від COVID-19 не буде обов’язковим – МОЗ

Про це в ефірі радіо Plus заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik.pl.

“Звичайно, що ні (щеплення не буде обов’язковим - ред.)”, - зазначив Недзельський.

Міністр додав, що МОЗ переконуватиме поляків робити щеплення проти COVID-19, оскільки це буде безпечним. Він запевнив, що у Польщі в жодному разі не використовуватимуть вакцину, якщо її ретельно не перевірять міжнародні агенції, які за це відповідають.

За його словами, він рекомендуватиме, аби вакцина була безкоштовною, хоча визнав, що це не залежить виключно від нього.

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Недзельський зазначив, що до 29 листопада у Польщі не планується введення подальших обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19, а далі усе залежатиме від розвитку ситуації. Він повідомив, що у п’ятницю за участю прем’єр-міністра РП Матеуша Моравецького відбудеться експертна нарада, де буде опрацьовано подальший план дій.

Напередодні у Сеймі заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска заявив, що до осінньої стратегії боротьби з COVID-19 систему охорони здоров’я країни залучено “практично повністю”. За його словами, зараз у кожному воєводстві створюється резерв медичного кисню.

За останню добу у Польщі зафіксовано 22 464 нових випадки інфікування коронавірусом, померли 626 осіб. Це є одним з найвищих показників смертності від COVID-19 від початку пандемії. У четвер зафіксовано рекордну добову смертність від коронавірусу - 637 випадків.

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