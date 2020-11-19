У Польщі за добу померли найбільше людей від початку пандемії

У Польщі за минулу добу, 18 листопада, виявили 23 975 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас померли 637 осіб, що є найвищим добовим показником смертності у країні від початку пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Як повідомляється, безпосередньо від COVID-19 померли 124 особи, а 513 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Mamy 23 975 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (4377), mazowieckiego (3041), wielkopolskiego (2153), dolnośląskiego (1808), małopolskiego (1670), pomorskiego (1499), łódzkiego (1288), zachodniopomorskiego (1185), lubelskiego (1108), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 19, 2020

Найбільше інфікованих виявлено у таких воєводствах: Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 4377, Мазовецькому (Варшава) – 3041, Великопольському (Познань) – 2153.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії зросла до майже 800 тис., понад 12 тис. померли. Вилікувалися вже понад 360 тисяч інфікованих COVID-19.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 22 536 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 2 080 осіб з коронавірусною інфекцією.

Станом на 18 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

Фото: АА