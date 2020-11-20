Дуда не піде на карантин після зустрічі з інфікованою COVID-19 головою Сейму Литви

Президент Польщі Анджей Дуда не піде на карантин у зв’язку із зустріччю у вівторок у Вільнюсі з головою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, у якої в четвер підтверджено інфікування коронавірусною інфекцією.

Як пояснив речник президента Польщі Блажей Спихальський, нема потреби у перебуванні Дуди на карантині, оскільки він нещодавно перехворів на COVID-19, передає Укрінформ із посиланням на Polsat News.

“Пан президент нещодавно одужав, відтак його статус в цьому аспекті є іншим, ці положення (Державної санітарної інспекції - ред.) президента не стосуються”, - заявив Спихальський.

Водночас він додав, що інші особи, які були разом з президентом у Литві і які раніше не хворіли на коронавірусну інфекцію, відбудуть обов'язковий карантин. Він зазначив, що це стосується, зокрема, голови політичного кабінету президента Кшиштофа Щерського та голови Бюро національної безпеки РП Павела Солоха.

З огляду на інфікування Чміліте-Нільсен міністр охорони здоров’я Литви Ауреліус Верига запропонував призупинити роботу парламенту країни на два тижні, аби законодавчий орган не став джерелом інфікування багатьох людей.

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Дуда безсимптомно перехворів на коронавірус наприкінці жовтня. У той же період інфікування COVID-19 було діагностовано і в речника президента Спихальського.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, здолали недугу 39 722 802 особи.

Фото: PAP / Jakub Szymczuk