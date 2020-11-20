Дуда не піде на карантин після зустрічі з інфікованою COVID-19 головою Сейму Литви
Як пояснив речник президента Польщі Блажей Спихальський, нема потреби у перебуванні Дуди на карантині, оскільки він нещодавно перехворів на COVID-19, передає Укрінформ із посиланням на Polsat News.
“Пан президент нещодавно одужав, відтак його статус в цьому аспекті є іншим, ці положення (Державної санітарної інспекції - ред.) президента не стосуються”, - заявив Спихальський.
Водночас він додав, що інші особи, які були разом з президентом у Литві і які раніше не хворіли на коронавірусну інфекцію, відбудуть обов'язковий карантин. Він зазначив, що це стосується, зокрема, голови політичного кабінету президента Кшиштофа Щерського та голови Бюро національної безпеки РП Павела Солоха.
З огляду на інфікування Чміліте-Нільсен міністр охорони здоров’я Литви Ауреліус Верига запропонував призупинити роботу парламенту країни на два тижні, аби законодавчий орган не став джерелом інфікування багатьох людей.
Дуда безсимптомно перехворів на коронавірус наприкінці жовтня. У той же період інфікування COVID-19 було діагностовано і в речника президента Спихальського.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, здолали недугу 39 722 802 особи.
Фото: PAP / Jakub Szymczuk