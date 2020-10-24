У президента Польщі виявили коронавірус

Президент Польщі Анджей Дуда інфікувався коронавірусом.

Про це у Твіттері повідомив речник президента РП Блажей Спихальський.

“Згідно з рекомендаціями вчора Президент Анджей Дуда зробив тест на наявність коронавірусу. Результат виявився позитивним. Президент почувається добре. Ми перебуваємо у постійному контакті з медичними службами”, - написав Спихальський.

В іншому повідомленні він зазначив, що у зв’язку з інфікуванням Дуда переходить на карантин.

Головний санітарний лікар Польщі Вальдемар Краска поінформував, що стан Президента Польщі - добрий.

Напередодні Дуда відвідав Національний стадіон у Варшаві, де розгортається тимчасовий госпіталь для інфікованих коронавірусом, і дав брифінг для ЗМІ.

У Польщі в останні дні фіксуються рекордні показники інфікування коронавірусом: 13 632 за минулу добу.